DP World Tour - Oliver Wilson s'impose à Farso au Danemark

Grâce à une ultime carte de 67 (-4), l'Anglais Oliver Wilson s'est imposé dans le Made in Himmerland de golf, l'épreuve du DP World Tour dotée de 3 millions d'euros qui s'est achevée dimanche à Farso au Danemark. Il devance au classement final l'Ecossais Ewen Ferguson d'un coup.

Wilson, 41 ans, qui s'était adjugé en 2014 l'Alfred Dunhill Championship, a réalisé le total de 263 coups, nouveau record du parcours. L'Anglais a gagné 128 places à la "Race to Dubaï", le classement du DP World Tour dominé par le Nord-Irlandais Rory McIlroy, et se retrouve 28e. Thomas Pieters est 5e et Thomas Detry 88e. Les 120 premiers sont assurés de conserver leur carte la saison prochaine sur le principal circuit européen du golf professionnel. (Belga)