L'Allemand Knappe remporte le B-NL Challenge, Christopher Mivis meilleur Belge à Genappe

Christopher Mivis a terminé à la 55e place du B-NL Challenge Trophy, tournoi de golf du Challenge Tour doté de 250.000 euros, après le 4e et dernier tour qui s'est déroulé dimanche au golf de la Bruyère d'Hulencourt à Genappe.

Le Limbourgeois de 33 ans a rendu une dernière carte de 71 (-1) grâce à trois birdies pour deux bogeys. Mivis ponctue le tournoi à la 55e place partagée avec un bilan final de sept coups sous le par. Thibaut Leys, 16e dimanche matin, a sombré lors de l'ultime 18 trous, bouclé en 78 coups (+6) après deux birdies pour six bogeys et un double bogey. Il termine 59e à -6. Auteur d'une journée fantastique vendredi, sans aucune erreur (65), l'amateur Charles Roeland a joué 74 (+2) dimanche et termine à la 70e place finale, dans le par. La victoire est revenue à l'Allemand Alexander Knappe, vainqueur avec une longueur d'avance sur le Suédois Mikael Lindberg. (Belga)