Le Français Valentin Madouas s'impose, Gilbert prend la 8e place

Le Français Valentin Madouas a remporté la 37e édition du Tour du Doubs (1.1), disputée dimanche sur 204 kilomètres entre Morteau et Pontarlier, en France. Le coureur de la formation Groupama-FDJ s'est imposé devant ses compatriotes Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) et Matis Louvel (Team Arkéa Samsic). Philippe Gilbert a pris la 8e place de cette 14e manche de la Coupe de France de cyclisme.

À 18e km de l'arrivée, Victor Campenaerts (Lotto-Soudal) a attaqué le peloton et une quinzaine de coureurs ont pris les devants. Cinq coureurs se sont échappés de ce groupe à 8 km de la ligne, les quatre Français Benjamin Thomas (Cofidis), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team) et Axel Mariault (Team U Nantes Atlantique) ainsi que Philippe Gilbert (Lotto-Soudal). L'entente en tête n'étant pas idéale, un groupe, notamment avec l'Érythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), a pu rejoindra la tête à deux bornes du but. La victoire s'est jouée entre ces hommes et c'est Valentin Madouas qui a été le plus fort au sprint, décrochant la 3e victoire de sa carrière, après Paris-Bourges (2018) et La Polynormande (2021). Madouas succède au Français Dorian Godon (AG2R Citroën Team) au palmarès de l'épreuve. (Belga)