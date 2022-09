Météo - De la grisaille avant le retour des éclaircies ce dimanche

La grisaille sera assez répandue ce dimanche, puis les éclaircies feront graduellement leur retour en cours de journée, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Ensuite, le soleil sera par moments masqué par des nuages cumuliformes. Il fera chaud avec des maxima de 23 degrés en bord de mer et sur les hauteurs de l'Ardenne à localement 28 degrés dans les autres régions.Ce dimanche soir et cette nuit, le ciel sera dégagé à peu nuageux. Les minima varieront entre 12 et 18 degrés. Lundi, la journée débutera avec du soleil et quelques nuages d'altitude. L'après-midi, une zone de pluie ou d'averses orageuses gagnera notre pays par la frontière française. Les précipitations se généraliseront en cours de soirée et la nuit suivante. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-est puis de direction variable. Les maxima varieront entre 24 degrés au littoral et par endroits encore 31 degrés dans le centre. De l'air plus frais accompagnera la dégradation en fin de journée. (Belga)