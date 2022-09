Rallycross - Viktor Vranckx et Enzo Ide sur le podium à Riga

Les Belges Viktor Vranckx, en EuroRX1, et Enzo Ide, RX2e, ont tous les deux terminé sur le podium de leurs championnats automobiles respectifs ce dimanche à Riga, en Lettonie.Le championnat d'Europe EuroRX1 et le championnat du monde RX2e de rallye-cross vivaient respectivement leur quatrième et troisième rendez-vous de la saison ce week-end en Lettonie. Une manche qui s'est bien mieux déroulée pour Enzo Ide qui, après avoir terminé 13e des deux dernières courses, a renoué avec le podium en terminant 3e de la finale. Il était déjà monté sur le podium lors de la manche d'ouverture en Hongrie avec une 2e place. De son côté, après avoir gagné les deux premières manches de la saison, Viktor Vranckx a cette fois dû se contenter d'une troisième position à l'arrivée. Un résultat qui ne l'empêche pas de rester leader du championnat. (Belga)