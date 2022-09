Sophie Berger décroche le bronze à Oberwart en moins de 78 kg

Sophie Berger est montée sur le podium des moins de 78 kg à l'European Open de judo d'Oberwart, dimanche en Autriche.

La Montoise de 25 ans, 60e mondiale dans sa catégorie, était présente dans un tableau riche de seulement sept engagées. Au premier tour, Berger a été battue sur ippon après 1:07 par la Turque de 31 ans Nurcan Yilmaz (IJF 87), une défaite synonyme d'envoi aux repêchages. Directement engagée dans un combat pour le bronze, Sophie Berger s'est imposée sur ippon contre la Monténégrine Jovana Pekovic (IJF 99) afin de décrocher un 7e podium en carrière dans un rendez-vous de Coupe d'Europe, son premier cette saison. Sophie Berger effectuait son retour à la compétition à Oberwart, onze mois après qu'elle s'est blessée à l'European Open de Malaga en octobre 2021. Elle était rentrée d'Espagne avec une rupture des ligaments croisé et latéral du genou, qui l'a contrainte à se faire opérer et à suivre plusieurs mois de rééducation. Samedi, Loïs Petit a pris la 5e place dans la catégorie des moins de 48 kg, perdant le combat pour la médaille de bronze face à la Roumaine Alexandra Pop (IJF 95). La Tournaisienne de 23 ans, 64e mondiale, avait remporté deux European Opens cette saison à Dubrovnik en avril et à Sarajevo en mai. Elle a encore pris la 5e place à Madrid en juin. L'European Open de Riccione la semaine prochaine figure encore à son programme. (Belga)