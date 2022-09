Tour d'Espagne - Tymen Arensman a du mal à croire qu'il s'est impsoé au sommet de la Sierra Nevada

Thymen Arensman était passé à côté d'une belle victoire d'étape dans le dernier Giro, en se classant 2e de la 16e étape, qui passait par le redoutable Morticolo, et en échouant encore à la 2e place du contre-la-montre final à Vérone. Dimanche, le Néerlandais de 22 ans du Team DSM s'est offert la 2e victoire de sa carrière en s'imposant au sommet de la Sierra Nevada. "C'est difficile à croire, il faut encore que je réalise", a déclaré le coureur de l'équipe DSM, qui est désormais 8e du général. "Tout le monde parlait de cette étape, incroyable que je puisse gagner ici."

Arensman figurait dans l'échappée précoce qui a réuni 29 coureurs. "Je ne me sentais même pas super bien, mais apparemment les autres ont eu encore plus de mal", a-t-il déclaré après sa victoire dans la station de ski de Sierra Nevada, à plus de 2500 mètres d'altitude. Arensman a pu dépasser à 7 km du sommet l'Espagnol Marc Soler qui était parti au pied de la dernière montée. "On aurait dit qu'il m'attendait. Marc est un si bon coureur et je me demandais si je pouvais le maîtriser. Mais tout le monde était à la limite. Je me suis dit : je vais essayer". Et cela a réussi. Arensman avait remporté sa première victoire il y a tout juste un mois, le 4 août dans le contre-la-monte en montée du Tour de Pologne. (Belga)