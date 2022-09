US Open - Kirsten Flipkens en quarts de finale du double dames

Kirsten Flipkens s'est qualifiée pour les quarts de finale du double dames de l'US Open, la quatrième et dernière levée du Grand Chelem de la saison, dimanche à New York. La Belge, associée à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, s'est imposée 7-6 (5), 2-6, 6-1 contre la Chilienne Alexa Guarachi et la Slovène Andreja Klepac, qui formaient la 13e tête de série du tableau.

La paire belgo-espagnole défiera, pour une place dans le dernier carré, l'Américaine Nicole Melichar-Martinez et l'Australienne Ellen Perez (N.10), ou la Kazakhe Anna Danilina et la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (N.8), qui s'affrontent également ce dimanche. C'est la première fois depuis Roland-Garros 2019, lorsqu'elle avait atteint le dernier carré en compagnie de la Suédoise Johanna Larsson, que "Flipper" retrouve les quarts de finale du double dames dans un Majeur. La Limbourgeoise de 36 ans, dernière représentante belge engagée chez les seniors à Flushing Meadows, est encore en lice en double mixte. Avec le Français Edouard Roger-Vasselin, elle défiera les Australiens Samantha Stosur et Matthew Ebden pour une place en demi-finales. "Flipper" joue son 13e US Open. Elle avait disputé son premier en 2006 et n'avait plus été présente à New York depuis 2020. (Belga)