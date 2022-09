US Open - Sofia Costoulas et Gilles-Arnaud Bailly sans trembler au 2e tour chez les juniors

Sofia Costoulas et Gilles Arnaud Bailly, respectivement chez les filles et les garçons, ont facilement validé leur ticket pour le 2e tour du tournoi juniors de l'US Open, dimanche à New York.

Tête de série N.1 du tableau, Costoulas, 534e mondiale à la WTA et 2e chez les juniores, s'est imposée 6-2, 6-0 face à la Péruvienne Lucciana Perez Alarcon (ITF 38). Finaliste à l'Open d'Australie en début de saison, la droitière de Genk, 17 ans, défiera la Française Yaroslava Bartashevich (ITF 32) ou l'Américaine Valerie Glozman (NC) au 2e tour. Finaliste malheureux à Roland-Garros, Gilles-Arnaud Bailly est lui 2e tête de série chez les garçons. Le Belge, 5e mondial chez les juniors, a fait respecter son statut dimanche en ne laissant que trois jeux au Péruvien Gianluca Ballota (ITF 49), qu'il a battu 6-2, 6-1 en 60 minutes. Au 2e tour, le joueur du club de Visé affrontera le Polonais Olaf Pieczkowski (ITF 54), tombeur en deux sets (6-4, 6-2) de l'Américain Razeghi (ITF 103). Chez les filles, Amelie Van Impe (ITF 42) et Amelia Waligora (ITF 67) croiseront chacune la route d'une Américaine au premier tour. La première défiera Alexis Blokhina (ITF 34), la seconde Tatum Evans (ITF 97). Van Impe, 18 ans, a perdu au premier tour à Roland-Garros et à Wimbledon cette saison alors que Waligora, 17 ans, a aussi pris la porte dès le 1er tour sur le gazon londonien. Outre Bailly, les juniors Alexander Blockx (ITF 43) et Alessio Basile (ITF 74), respectivement 17 et 18 ans, sont aussi présents sur les courts en ciment de Flushing Meadows. Le premier, qui a atteint le 3e tour à Wimbledon, affrontera l'Australien Edward Winter (ITF 94) au premier tour alors que le second défiera le Sud-Coréen Gerard Campana Lee (ITF 20). (Belga)