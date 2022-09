Attaque à l'arme blanche au Canada - Canada: 10 morts dans des attaques au couteau dans une région isolée, selon la police

Dix personnes ont été tuées dans plusieurs attaques à l'arme blanche et au moins une quinzaine d'autres ont été blessées dimanche dans la province de Saskatchewan au Canada, a confirmé la police.Deux suspects sont en fuite. La police a rapidement diffusé une description de ces derniers. Il n'a pas encore été possible de les arrêter. Une chasse à l'homme a été lancée dans trois provinces pour retrouver les deux suspects. "Nous avons repéré 10 personnes décédées dans 13 endroits des localités de James Smith Cree Nation et Weldon, dans le Saskatchewan" (Etat du centre du pays), a déclaré la commissaire adjointe de la Gendarmerie royale du Canada, Rhonda Blackmore, lors d'une conférence de presse. "Plusieurs autres victimes ont été blessées, dont 15 ont pour l'instant été transportées dans différents hôpitaux", a-t-elle ajouté. (Belga)