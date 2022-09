Championnats du monde de voile - Isaura Maenhaut et Anouk Geurts terminent à la 10e place

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont pris la 10e place finale des Mondiaux de voile à Nova Scotia, dans la catégorie olympique 49erFX, lundi au Canada.

Le duo belge a débuté sa journée en prenant la 3e place de la 16e régate, remontant à la 10e place générale, ce qui leur a donné l'accès à la course aux médailles. Maenhaut et Geurts ont conservé cette position à l'issue de cette 'medalrace', ponctuée en 9e position. Avec 196 points, les Belges finissent donc à la 10e place, loin derrière les Néerlandaises Odile van Aanholt et Annette Duetz (84 pts). Le podium est complété par les Suédoises Vilma Bobeck et Rebecca Netzler (103 pts), un temps en tête, et les Espagnoles Tamara Echegoyen et Paula Barcelo (127 pts). Odile van Aanholt a remporté les titres européen et mondial en 2021, mais avec une autre équipière. De son côté, Annette Duetz décroche son 3e titre mondial dans la catégorie, un record. En 49er, Yannick Lefèbvre et Tom Pelsmaekers ont terminé la compétition à la 24e place finale, avec 208 points. Le titre est revenu, pour la seconde année de rang, aux Néerlandais Bart Lambriex et Floris van de Werken, assurés de l'emporter avant même la course aux médailles. Avec 85 points, ils devancent les Espagnols Diego Botin et Florian Trittel Paul (107) ainsi que les Croates Sime Fantela et Mihovil Fantela (109). (Belga)