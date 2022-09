David Popovici survole la finale du 100 libre aux Mondiaux juniors

La jeune star roumaine David Popovici a remporté l'or du 100 m nage libre, dimanche à Lima (Pérou), lors de la finale des huitièmes Championnats du monde juniors de natation. S'il n'a pas battu son record du monde, il a survolé l'épreuve et égalé le 3e chrono de sa carrière.

Avec un temps de 47.13 secondes, le prodige roumain de 17 ans, grandissime favori de la compétition, n'a pas amélioré ses 46.86 du 13 août dernier à l'Euro de Rome. Il avait à cette occasion effacé le record vieux de 13 ans du Brésilien Cesar Cielo (46.91). "Une (médaille) de plus pour ma collection. Je n'ai jamais voulu battre le record", a assuré Popovici après la course. Dimanche, Popovici a relégué ses plus proches adversaires à plus de 2 secondes. Le Croate Jere Hribar a terminé deuxième en 49.37 et le Chypriote Nikolas Antoniou troisième en 49.91. Le natif de Bucarest, qui fêtera ses 18 ans le 15 septembre, a atteint le statut de superstar en Roumanie en juin dernier lorsqu'il a remporté les 100 et 200 m nage libre aux Championnats du monde de Budapest en 47.58 et 1:43.21 (record du monde juniors, amélioré à l'Euro de Rome en 1:42.97). (Belga)