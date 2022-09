Le Bosnien Irfan Peljto arbitre de Bruges-Leverkusen, Lawrence Visser sifflera au Camp Nou

Les débuts du Club de Bruges en Ligue des Champions, mercredi soir au stade Breydel (21h00), face au club allemand du Bayer Leverkusen sera arbitré par le Bosnien Irfan Peljto.

Il sera assisté par ses compatriotes Senad Ibrisimbegovic et Davor Beljo. Le 4e arbitre Milos Gigovic est aussi bosnien. L'Italien Marco Guida sera en charge du VAR. Peljto, 38 ans, a déjà arbitré cette saison en Belgique. Il était l'arbitre lors de la victoire de l'Union sur les Glasgow Rangers (2-0) le 2 août au 3e tour qualificatif aller de la Ligue des Champions et le 18 août à l'occasion de La Gantoise-Omonia Nicosie (0-2) au dernier tour de qualification de l'Europa League. Dans le passé, il a aussi dirigé Saint-Etienne/La Gantoise (0-0) le 28 novembre 2019 en Europa League et dans cette même compétition Antwerp-Fenerbahçe (0-3) le 4 novembre 2021. Il a dirigé son premier match de Ligue des Champions le 24 novembre dernier (Besiktas-Ajax 1-2). Son premier match entre équipes nationales remonte au 8 juin 2019 à l'occasion de Belgique-Kazakhstan (3-0). Il a encore arbitré les Diables Rouges le 14 juin dernier en Ligue des Nations en Pologne (0-1). Lauwrence Vissera dirigera lui le match FC Barcelone-Viktoria Plzen au Camp Nou. L'arbitre belge de 32 ans dirigera son deuxième match de Ligue des Champions. L'an passé, il était au sifflet pour Real Madrid-Sheriff Tiraspol (1-2) en phase de groupes. Visser, premier Belge au sifflet d'un match de Ligue des Champions depuis Frank De Bleeckere en 2011, sera assisté par Rien Vanyzere et Thibaud Nijssen. Bram Van Driessche sera le quatrième officiel. (Belga)