Ligue des Champions - Ruud Vormer absent de liste européenne du Club de Bruges

Le capitaine brugeois Ruud Vormer ne figure pas sur la liste des 25 joueurs fournie par le Club de Bruges à l'UEFA en vue de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Chaque équipe active sur la scène européenne a dû rendre sa liste avant le début de la phase de groupes des trois compétitions européennes. Le Néerlandais de 34 ans, sous contrat jusqu'au terme de la présente saison chez les Gazelles, n'est pas présent sur cette liste, contrairement à Eder Balanta, pourtant un temps annoncé partant par la presse, ainsi que le nouvel arrivant Raphael Onyedika et que les jeunes Lynnt Audoor et Cisse Sandra. Vormer n'a joué que trois matches cette saison : le match de Supercoupe et deux en championnat. Il n'était pas présent dans la sélection brugeoise lors des quatre dernières rencontre. L'équipe de Carl Hoefkens débutera sa campagne continentale mercredi soir contre le Bayer Leverkusen. (Belga)