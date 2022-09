Novak Djokovic ne disputera pas la phase de groupes "pour des raisons personnelles"

Novak Djokovic manquera la phase de groupes de la Coupe Davis de tennis "pour des raisons personnelles". Le capitaine de la Serbie Viktor Troicki l'a annoncé lundi sur le site de la fédération nationale.

Les joueurs serbes se sont réunis lundi à Belgrade pour entamer la préparation avant de prendre la direction de Valence, en Espagne, où ils disputeront leur phase de groupes, sans Djokovic. "Notre meilleur joueur a dû annuler sa participation pour des raisons personnelles", a déclaré Troicki. "Il nous rejoindra pour la phase finale à Malaga en novembre si nous nous qualifions." Djokovic n'a plus joué depuis son sacre à Wimbledon en juillet. L'ancien N.1 mondial, aujourd'hui sixième à l'ATP, n'a pas pu participer à l'US Open. Non vacciné contre le Covid-19, le Serbe ne peut entrer sur le territoire américain. En l'absence de sa star, l'équipe serbe se composera de Miomir Kecmanovic (ATP 36), Filip Krajinovic (ATP 44), Laslo Djere (ATP 64), Dusan Lajovi? (ATP 88) et Nikola Cacic (ATP 57 en double). La phase de groupes de la Coupe Davis se jouera du 13 au 18 septembre dans quatre villes européennes. La Serbie a été versée dans le groupe B, organisé à Valence, en compagnie de l'Espagne, de la Corée du Sud et du Canada. La phase à élimination directe se tiendra du 22 au 27 novembre à Malaga. (Belga)