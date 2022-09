Alessia Verstappen seule Belge présente à Sofia

La Belgique sera représentée par Alessia Verstappen lors de la 39e édition des Championnats du monde de gymnastique rythmique, qui se tiendront à Sofia, en Bulgarie, du 14 au 18 septembre. Gymfed, la fédération belge de gymnastique, l'a annoncé mardi.

Championne de Belgique seniors à l'âge de 16 ans, Verstappen, pensionnaire du club Happy Gym, disputera le concours général et "tentera de se qualifier pour une ou plusieurs finales" à différents agrès. En juin, Verstappen a terminé 54e à Tel Aviv lors de l'Euro, ce qui lui a permis de décrocher son ticket pour ces Mondiaux. En Bulgarie, elle défiera 88 participantes, issues de 57 pays. La Belge débutera sa compétition le 14 septembre avec les qualifications cerceau et ballon, avant d'éventuelles finales par agrès en soirée. Suivront les qualifications massues et ruban, et de probables finales, le lendemain. La finale du concours général est prévue le 17 septembre. (Belga)