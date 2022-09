Corée du Sud: le typhon Hinnamnor provoque des dégâts et des coupures d'électricité

Le typhon Hinnamnor s'est abattu mardi matin sur la Corée du Sud avant de regagner le large, entraînant des coupures d'électricité et faisant un disparu, mais sans causer d'importants dégâts d'après de premières informations.

Le typhon, l'un des plus puissants à avoir frappé le pays en plusieurs décennies, a touché dans la nuit l'île de Jeju (sud) avant de se diriger vers la ville portuaire de Busan, où d'importantes vagues et de fortes pluies ont endommagé des routes et des magasins en bord de mer. Un homme de 25 ans a été porté disparu après être tombé dans un cours d'eau gonflé par les pluies dans la ville côtière d'Ulsan (est), ont indiqué les autorités sud-coréennes. Plus de 600 écoles ont été fermées dans le pays par mesure de précaution, et les compagnies aériennes locales ont annulé quelque 250 vols intérieurs. Le service reprenait cependant peu à peu mardi alors qu'Hinnamnor se dirigeait vers le Japon. En Corée du Nord, le dirigeant Kim Jong-un a supervisé une réunion pour évaluer l'état de préparation du pays aux catastrophes naturelles, a indiqué mardi un média d'Etat. Selon les experts, la Corée du Nord est particulièrement vulnérable aux inondations et aux fortes pluies en raison de la déforestation et du système d'irrigation insuffisant du pays. Mardi matin, le typhon se situait au-dessus de la mer du Japon, à 100 kilomètres de l'île de Tsushima (sud-ouest). Plus de 35.000 foyers se trouvaient sans électricité dans la région de Kyushu (sud-ouest), selon le fournisseur d'électricité local. Hinnamnor se déplace vers le nord-est à une vitesse de 45 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 180 km/h. Il devrait provoquer mardi de fortes pluies dans l'ouest du Japon. (Belga)