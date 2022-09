Eupen attire deux jeunes talents du PSG Teddy Alloh et Djeidi Gassama

Le club d'Eupen a profité de la dernière journée du mercato estival belge pour attirer, mardi, deux jeunes talents devenus surnuméraires au Paris Saint-Germain. Teddy Alloh, bien connu au Kerhweg, a signé un contrat de trois ans jusqu'en juin 2025. Djeidi Gassama a lui été prêté une saison.

Joueur défensif ou médian sur le flanc gauche, le Franco-Ivoirien Alloh, 20 ans, avait été prêté aux Pandas les six premiers mois de cette année par le PSG. Il a joué 14 matchs en Belgique (12 en JPL et 2 en Coupe). L'attaquant franco-mauritanien Djeidi Gassama, âgé de 18 ans, a brillé la saison dernière en UEFA Youth League avec un bilan de 5 buts et 2 passes décisives en 8 matches. Il est considéré comme un futur grand talent du football européen. Formé au Paris Saint-Germain, il a déjà eu l'occasion d'effectuer une apparition (d'une minute) en Ligue 1 avec les champions de France à Montpellier (0-4, le 14 mai dernier). "Les deux joueurs sont des talents exceptionnels qui ont les meilleures chances de démontrer leurs capacités en Jupiler Pro League et de se développer au sein de la KAS Eupen" s'est réjoui Christoph Henkel, le directeur général du club germanophone. "Nous remercions les responsables du Paris Saint-Germain pour leur confiance et nous nous réjouissons de pouvoir offrir cette saison aux supporters au Stade du Kehrweg un football attractif avec nos joueurs expérimentés et de nombreux talents prometteurs". (Belga)