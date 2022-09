Les Etats-Unis débloquent 708 millions d'euros pour aider la Somalie menacée par la famine

Les États-Unis ont débloqué une aide de 708 millions d'euros à la Somalie pour aider ce pays à faire face à la famine qui menace, a indiqué mardi l'Agence américaine pour le développement international (USAID).

Une famine dévastatrice menace ce pays de la Corne de l'Afrique, ont averti lundi les Nations unies. Les dernières données disponibles montrent qu'une famine va se produire entre octobre et décembre de cette année dans deux districts du sud du pays, à savoir ceux de Baidoa et Burhakaba. Quatre saisons des pluies insuffisantes combinées à des années de violence sont responsables de la désorganisation de l'approvisionnement alimentaire de la Somalie. Selon les Nations Unies, 750.000 personnes ont déjà été déplacées à cause de la sécheresse cette année. La situation en Somalie devrait rester critique au moins jusqu'en mars de l'année prochaine. (Belga)