Ligue des Champions - Thorgan Hazard sort blessé mais Dortmund se défait de Copenhague, Zagreb surprend Chelsea

Mardi soir, la Ligue des Champions reprenait ses droits avec deux matchs avancés de la 1re journée de la phase de poules, à 18h45. Le Dinamo Zagreb a créé la surprise en s'imposant face à Chelsea, 1-0, tandis que Dortmund a vaincu Copenhague, 3-0.

Dès le premier match du groupe E, le Dinamo Zagreb a déjoué les pronostics en venant à bout du géant anglais de Chelsea, 1-0. Les Croates ont pris un avantage définitif dès la 13e minute de jeu grâce à Orsic. Thomas Tuchel n'a pas trouvé l'inspiration pour revenir et les Blues se sont inclinés alors qu'ils connaissent un début de saison mitigé en Premier League. Avec Thorgan Hazard et Thomas Meunier sur la pelouse dès le début de la rencontre, Dortmund a disposé du FC Copenhague sur le score de 3-0. C'est en première période que s'est dessinée la victoire allemande, avec un but de Marco Reus (35e) suivi d'un autre de Guerreiro (42e). Bellingham a parachevé la performance avec une dernière réalisation en fin de match (83e). Thorgan Hazard a dû quitter la pelouse tôt dans la rencontre, à la 23e minute. Il a été remplacé par Reyna à la suite d'une blessure à la cuisse. Thomas Meunier a quant à lui disputé tout le match, alors que se profile un rassemblement de l'équipe nationale dans deux semaines. Les Diables Rouges affronteront le Pays de Galles le 22 septembre et se rendront aux Pays-Bas le 25 septembre. Il s'agira du dernier rendez-vous avant la campagne de préparation en vue de la Coupe du monde, qui débutera le 23 novembre pour la Belgique avec un match contre le Canada. (Belga)