Mignolet pense que le Club Bruges doit mieux défendre pour passer à l'étape suivante

Le gardien du Club de Bruges Simon Mignolet espère bien entamer la nouvelle campagne de Ligue des Champions, mercredi (21h00) contre le Bayer Leverkusen.

"Avec toute l'équipe, nous sommes impatients de commencer", a confié le Diable Rouge. "Nous voulons écrire une nouvelle histoire. Quand je suis arrivé ici, nous nous étions qualifiés pour la première fois pour la phase de groupes via les tours préliminaires. Il y a deux ans, nous avons manqué de peu les huitièmes de finale. Et l'an passé, nous avions commencé fort contre des adversaires difficiles. Mais si nous voulons passer à l'étape suivante, je pense que nous devons mieux défendre." Dans un groupe comprenant aussi le FC Porto et l'Atlético de Madrid, Mignolet estime que "tout le monde est de forces égales". Cela "dépendra petits détails", pense le gardien. "Je pense que nous n'avons jamais eu un noyau aussi large. Mais nous avons tiré trois adversaires difficiles, même si nous avons une chance en étant au top. Si tu joues contre le Real Madrid ou le PSG, tu peux peut-être profiter d'un adversaire moins motivé. Je ne pense pas que ce sera le cas dans ce groupe." Même si Leverkusen vit un mauvais début de saison, Mignolet ne veut pas sous-estimer le club allemand. "Patrick Schick est très solide et Moussa Diaby et Jeremie Frimpong sont très rapides. Ils peuvent être très dangereux, surtout en reconversion." Mignolet a vu un nouveau Diable Rouge arriver à Bruges, Dedryck Boyata. "Dedryck peut être une valeur ajoutée pour notre défense, et pas seulement sur base de ses qualités et de son jeu. Il n'est peut-être pas très présent vocalement, mais il peut parler aux gars et donner des informations. Dedryck peut également intervenir dans des circonstances difficiles et apporter du calme à l'arrière." (Belga)