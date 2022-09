Porsche va faire son entrée en Bourse avant fin 2022, décide Volkswagen

Le deuxième groupe automobile mondial Volkswagen a donné lundi soir son feu vert pour introduire sa filiale Porsche en Bourse pour l'une des plus importantes cotations jamais réalisées en Europe, malgré des marchés sur une pente glissante.

Le Directoire de Volkswagen "a décidé aujourd'hui, avec l'approbation du Conseil de surveillance", de coter les actions de sa filiale Porsche AG "sous réserve de développements ultérieurs sur le marché des capitaux" en vue de la "mettre en oeuvre par la fin de l'année", selon un communiqué des deux instances de décisions du groupe qui ont tenu à tour de rôle des réunions décisives en journée. Le constructeur allemand avait dévoilé son projet l'hiver dernier, le 24 février exactement, au premier jour de l'invasion par l'armée russe de l'Ukraine. Les secousses économiques qui ont suivi, notamment sur les marchés boursiers, avaient jeté un doute sur le calendrier de cette "IPO" -- l'introduction de Porsche en Bourse. L'entreprise de Zuffenhausen, près de Stuttgart (sud-ouest), est valorisée entre 60 et 85 milliards d'euros, selon Bloomberg. Porsche est actuellement détenue intégralement par le groupe Volkswagen. Celui-ci est à son tour contrôlé par une holding financière, nommée Porsche SE, à travers laquelle la famille Porsche-Piëch détient une majorité absolue de droit de vote (environ 54%). Dans le même temps, les instances de VW ont approuvé la vente de "25% plus une action" des actions "ordinaires" de Porsche AG à la holding Porsche SE. De cette manière, le clan Porsche-Piëch va pouvoir détenir une minorité de blocage et pourra encore à l'avenir augmenter progressivement son contrôle dans l'entreprise familiale lancée par l'ingénieur Ferry Porsche après la Seconde guerre mondiale. (Belga)