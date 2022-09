Qualifications Mondial féminin 2023 - Serneels y croit encore malgré le tour de barrage supplémentaire

Les Red Flames ont ponctué leurs qualifications pour le Mondial 2023 par une victoire 0-7 en Arménie. Mais la victoire de l'Irlande en Slovaquie (0-1) dans le même temps oblige les Belges à devoir disputer deux tours de barrages avant de rejoindre le tournoi qui se tiendra en Australie et en Nouvelle-Zélande.

"Nous savions déjà qu'il fallait passer par les barrages, il s'agit désormais de deux matches. Notre mission est de les remporter tous les deux. Nous allons regarder attentivement le tirage de vendredi à Nyon. Nous n'avons certainement pas peur", a assuré Ives Serneels, sélectionneur national. "Espérons que le sort nous soit un peu favorable." Après une victoire 19-0 à l'aller contre les Arméniennes, l'issue de cette rencontre était peu incertaine. "Nous avons marqué de beaux buts et Ella Van Kerkhoven a inscrit un triplé, elle qui revient de loin. On a fait le travail", a ajouté le technicien belge. En 2019, la Belgique avait échoué lors des barrages pour le Mondial en France, battue par la Suisse. Elles devront cette fois faire mieux si elles veulent disputer la première Coupe du monde de leur histoire. Les trois meilleurs deuxièmes de la phase de groupes étaient directement qualifiés pour le deuxième tour des barrages. Les six autres deuxièmes, dont la Belgique, disputeront un premier tour, joué en aller simple le 6 octobre. Les trois vainqueurs de ce premier tour et les trois équipes directement qualifiées s'affronteront ensuite au deuxième tour, également joué en aller simple, le 11 octobre. Les deux vainqueurs des barrages les mieux classés sur base des résultats de la phase de groupes et des barrages du 2e tour se qualifieront pour le Mondial. Le dernier vainqueur devra passer par des nouveaux barrages, intercontinentaux ceux-là (du 17 au 23 février 2023). (Belga)