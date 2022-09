Tour d'Espagne - Roglic a chuté après avoir touché Wright: "Un bête incident de course"

Primoz Roglic a repris huit secondes au maillot rouge Remco Evenepoel mardi lors de la 16e étape du Tour d'Espagne mais le Slovène, triple tenant du titre, a chuté dans les derniers mètres alors qu'il se battait pour le bouquet du jour.

"Il a touché ma roue", a raconté le Britannique Fred Wright (Bahrain-Victorious) à l'arrivée. "Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé mais c'était un bête incident de course." Wright était dans le groupe de tête, qui a faussé compagnie au peloton à moins de 3 km du terme. "J'étais un peu enfermé par Primoz au sprint. Je me suis déporté pour lancer mon sprint. A ce moment-là, il était derrière moi. Il a touché ma roue et est tombé. J'espère qu'il va bien", a expliqué le Britannique Wright, qui estime ne pas avoir eu les jambes pour battre le Danois Mads Pedersen. "Primoz avait roulé en tête depuis son attaque et voulait peut-être simplement rester dans les roues pour prendre le maximum de secondes. Il était vraiment très fort, dommage qu'il ait chuté", a ponctué Wright. Evenepoel a conservé le maillot rouge avec 1:26 sur Roglic et 2:01 sur l'Espagnol Enric Mas (Movistar). (Belga)