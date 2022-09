US Open - Rafael Nadal sorti en huitièmes par Frances Tiafoe

Arrivé à New York sans rythme ni repères, Rafael Nadal (ATP 3/N.2) a été sorti dès les huitièmes de finale de l'US Open. L'Espagnol de 36 ans, 22 titres en Grand Chelem, s'est incliné 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 devant l'Américain Frances Tiafoe (ATP 26/N.22) après 3h33 de jeu, lundi sur le court Arthur Ashe.

Nadal n'avait joué qu'un seul tournoi, à Cincinnati, où il a été sorti d'emblée, après son retrait à Wimbledon. A Londres, il avait dû renoncer à jouer sa demi-finale contre l'Australien Nick Kyrgios en raison d'une blessure aux abdominaux. L'ogre de l'ocre effectuait son retour à New York, un tournoi qu'il n'avait plus disputé depuis 2019 et qu'il a remporté à quatre reprises (2010, 2013, 2017 et 2019). S'il avait passé les trois premiers tours sans trop de problèmes, le gaucher de Manacor est tombé sur un excellent Tiafoe lundi. Maladroit au service, avec autant d'aces que de doubles fautes (9), Nadal a souvent été débordé par le natif du Maryland, 48 coups gagnants pour 28 fautes directes. Tiafoe, pour la première fois en quarts sur le ciment de Flushing Meadows, affrontera le Russe Andrey Rublev (ATP 11/N.9), tombeur du Britannique Cameron Norrie (ATP 9/N.7) sur un triple 6-4. (Belga)