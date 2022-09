Youssef Challouk retourne en D1B, prêté par Courtrai au RWDM

Mardi soir, le RWDM a annoncé l'arrivée en prêt de Youssef Challouk, depuis le KV Courtrai. Le milieu de terrain de 27 ans arrive à Molenbeek pour une saison, comme annoncé sur les réseaux sociaux du club.

Challouk avait rejoint Courtrai cet été après être arrivé au bout de son contrat à Deinze. Il était resté 5 saisons dans le club avec qui il avait découvert la D1B, après des expériences à Heist et Rupel-Boom. Cette saison, il n'a disputé que deux fins de rencontre sous le maillot de Courtrai, pour un total de 12 minutes. Il a notamment écopé d'un carton rouge contre Bruges, lors de la 5e journée de championnat. En manque de temps de jeu à Courtrai, Challouk espère retrouver les pelouses plus régulièrement à Molenbeek, dans une D1B qui lui a réussi auparavant. En 50 matchs à cet échelon avec Deinze, le Belge a inscrit 13 buts et donné 20 passes décisives. (Belga)