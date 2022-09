Euro de basket - Kevin Tumba: "Nous n'allons pas à Berlin pour faire du tourisme"

En battant la Bulgarie mercredi pour son dernier match de groupe, la Belgique s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro de basketball. Un défi de taille attend la Belgique avec un duel face à la Slovénie de Luka Doncic, tenante du titre, mais les Belgian Lions ont toujours de l'appétit.

"Personne ne pensait que nous allions nous qualifier", a lancé Jonathan Tabu, le meneur des Lions. "Même en Belgique, des gens ont cru que la qualification serait compliquée après des défaites contre la Turquie et le Monténégro. Je suis fier de mes équipiers, nous avons montré de quoi nous sommes capables." Auteur de 25 points dans ce match couperet face aux Bulgares, Retin Obasohan a joué un grand rôle dans la qualification des Lions. "Nous avons acquis de la confiance durant notre préparation. Le staff technique et médical a fait en sorte que nous soyons prêts pour ce match sur le plan physique, tactique, mental et même émotionnel. Cela nous a permis d'aborder ce match avec le plein de confiance. Ils méritent du respect. Nous devons maintenant prendre conscience que nous pouvons encore faire davantage." À l'image de Kevin Tumba, les joueurs de Dario Gjergja veulent continuer sur leur lancée en huitièmes de finale contre la Slovénie et Luka Doncic. "Nous n'allons pas à Berlin (ville qui accueille la phase finale, ndlr.) pour faire du tourisme mais pour créer une surprise", a confié le pivot du Brussels. "Notre premier objectif est atteint. Nous voulions montrer à tout le monde ce que nous pouvons faire et montrer que notre victoire contre l'Espagne n'était pas due au hasard." (Belga)