Euro de basket - La Belgique contre la Bulgarie pour forcer sa qualification

Une chose est sûre pour les Belgian Lions. S'ils s'imposent contre la Bulgarie ce mercredi (16h15) dans leur dernier match de groupe, ils seront qualifiés pour la phase finale de l'Eurobasket, qui débutera samedi en Allemagne. Une défaite serait synonyme d'élimination. Mardi soir, la Bulgarie a remporté son premier match dans cet Euro, notamment grâce à 19 tirs à 3 pts, contre la Géorgie (80-92). Les Bulgares ont aussi besoin d'une victoire pour se qualifier pour les huitièmes.

"Mercredi, on a un match super important. Il ne faut pas calculer, sinon nous allons avoir des problèmes. Demain, on aura le couteau entre les dents, on veut aller en Allemagne. Je n'ai pas envie que cette victoire contre l'Espagne ne serve à rien", a lancé mardi Maxime De Zeeuw, capitaine des Lions, après la défaite contre la Turquie (63-78). La tâche belge ne s'annonce pas aisée contre les Bulgares, qui peuvent compter sur l'Américain naturalisé Dee Bost, 33 points et 12 passes contre la Géorgie, et sur Sasha Vezenkov. Le joueur de l'Olympiacos, actif en Euroligue, a marqué 28 points et pris 14 rebonds mardi soir. "Vezenkov est dans les dix meilleurs ailiers forts européens et son association avec son meneur Dee Bost est performante", a analysé Dario Gjergja, sélectionneur belge. Si la Belgique l'emporte, elle peut terminer 2e, 3e ou 4e de son groupe, en fonction des résultats des autres matches. (Belga)