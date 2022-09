Le Beerschot envoie Mike Vanhamel dans le noyau B

Le Beerschot a annoncé mercredi avoir envoyé son gardien Mike Vanhamel dans le noyau B pour des "raisons extrasportives'.

Le portier de 32 ans est actif chez les Rats depuis 2018 et possède un contrat qui court jusqu'en juin 2024. Il affiche 137 matches au compteur pour le club anversois. Cette saison, Vanhamel a disputé les trois premières journées de championnat en D1B, avant de laisser sa place à Bill Lathouwers contre le Club NXT. Un temps lié à Anderlecht, il n'était pas non plus sur la feuille de match. (Belga)