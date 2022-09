Ligue des Champions - Onyedika titularisé pour la première fois avec le Club de Bruges

Raphael Onyedika va connaitre sa première titularisation avec le Club de Bruges mercredi à l'occasion du match contre le Bayer Leverkusen, comptant pour la première journée de la Ligue des Champions.

En l'absence de Clinton Mata, blessé, l'entraîneur brugeois Carl Hoefkens a opté, devant le gardien Simon Mignolet, pour une défense à quatre composée, de droite à gauche, de Denis Odoi, Brandon Mechele, Abakar Sylla et Bjorn Meijer. Au milieu, Onyedika, qui était monté au jeu contre le Cercle Bruges, trouvera à ses côtés Casper Nielsen et le capitaine Hans Vanaken. Andreas Skov Olsen, Ferran Jutgla et Kamal Sowah animeront le secteur offensif. Deux recrues importantes du mercato, le Diable Rouge Dedryck Boyata et Roman Yaremchuk, prendront place sur le banc. En face, l'entraîneur du Bayer Leverkusen Gerardo Seoane alignera pour la première fois dans le onze de base Callum Hudson-Odoi, prêté par Chelsea. L'Anglais évoluera en soutien de l'attaquant Patrik Schick. L'ancien Brugeois Odilon Kossounou débutera également la rencontre. (Belga)