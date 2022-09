Poetin: "Rusland zal geen olie of gas meer leveren als prijzen geplafonneerd worden"

Rusland zal geen olie of gas meer leveren aan landen die de prijzen voor Russische energie plafonneren. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin aangekondigd.

Het plafonneren van de prijzen "zou een absoluut stomme beslissing" zijn, zei de bewoner van het Kremlin op een economisch forum in Vladivostok. "Wij leveren helemaal niets als het tegen onze belangen ingaat, in dit geval economische. Noch gas, noch olie, noch steenkool. Niets", voegde hij eraan toe. "Wij leveren niets buiten de (met de importerende landen ondertekende) contracten om", aldus Poetin. "Maar zij die proberen ons iets op te leggen zullen momenteel niet in staat zijn ons hun wil op te dringen." De Russische president riep de Europese landen op "weer tot rede te komen". "Als Europese landen hun concurrentievoordeel willen opgeven, is het aan hen om te beslissen", waarschuwde Poetin. De pijpleiding Nord Stream die vanuit Rusland gas naar Duitsland laat stromen, zou vorige zaterdag heropstarten na vorige woensdag voor onderhoud te zijn dichtgedraaid. Vrijdag liet de Russische energiegigant Gazprom echter weten dat de kraan dicht zou blijven totdat een turbine is gerepareerd. Europese landen begonnen te vrezen dat Rusland hen totaal geen gas zou leveren met de winter voor de deur en terwijl de inflatie hoog oploopt. De Europese Commisisie beschuldigde Moskou ervan de gasleveringen als een wapen te gebruiken als een middel om druk te zetten op het conflict in Oekraïne. "De westerse landen zeggen dat Rusland energie als een wapen gebruikt. Alweer iets ongegronds. Welk wapen gebruiken wij? Wij leveren zoveel als nodig is volgens de vraag van de landen die importeren". Moskou zegt van zijn kant dat de sancties in verband met zijn offensief in Oekraïne tot een gebrek aan wisselstukken heeft geleid, wat een weerslag op Nord Stream kan hebben. "Wij zijn bereid (de export via Nord Stream) morgen te hernemen. Alles wat u moet doen is op een knop drukken" zei Poetin aan het adres van de Europeanen. "Door de sancties als vergelding zijn we in een impasse geraakt", betreurde Poetin. Hij bevestigde wel de mogelijkheid om de Nord Stream 2-pijpleiding in gebruik te nemen. "We bouwen niets voor niets", zei hij. "Als het nodig is, zetten we Nord Stream 2 aan", aldus de Russische president. Na de Russische inval in Oekraïne schortte de Duitse regering het goedkeuringsproces voor de omstreden pijpleiding op. (Belga)