Sécheresse - Les "24h jogging de Liège" reportées au 8 et 9 octobre en raison de la sécheresse

Les "24h jogging de Liège", qui devaient se dérouler le week-end des 10 et 11 septembre dans le parc de la Boverie ont été postposées mercredi aux 8 et 9 octobre à la suite d'une réunion avec la Ville, les organisateurs et les services de secours, a annoncé la police de Liège. Ce report est lié à la chute d'une branche ayant fait deux blessés dans le parc liégeois lors d'un événement dimanche dernier. Vu le grave stress hydrique affectant les arbres des parcs publics, les services concernés ont dès lundi émis la recommandation de ne plus permettre la tenue d'évènement regroupant de nombreuses personnes au sein des parcs. Les "24h jogging" étaient donc en sursis.Une ultime réunion avec l'organisateur et les services concernés (plantations, pompier, police, sécurité civile) a eu lieu mercredi après-midi à l'Hôtel de Police de Liège afin d'exposer la situation et de trouver un compromis. "La situation et la nature du risque ont été exposées objectivement et de manière circonstanciée par le service des plantations", explique la police de Liège, "le caractère de dangerosité a été confirmé par tous les services concernés et en premier lieu par le service de prévention des pompiers. Il n'a pas été possible de trouver, sur le site de la Boverie, une alternative assurant des conditions de sécurité suffisantes pour le public". Par ailleurs, aucun autre lieu libre d'occupation ce week-end et pouvant convenir à l'organisateur n'a pu être trouvé. C'est pourquoi, il a été convenu de postposer la course au week-end des 8 et 9 octobre sur le site de la Boverie et avec le même parcours et les mêmes modalités que celles qui avaient été convenues. La Ville s'est engagée à venir en aide au niveau logistique dans la mesure de ses moyens. (Belga)