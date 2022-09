Trek-Segafredo remporte le contre-la-montre par équipes inaugural, Longo Borghini en rouge

La formation Trek-Segafredo a mis la main sur le contre-la-montre par équipes inaugural du Challenge by La Vuelta, le Tour d'Espagne cycliste féminin. Mercredi à Marina de Cudeyo, au sud de Santander, l'équipe américaine a bouclé le parcours de 19,9 kilomètres dans un temps de 23:31. Première à passer la ligne, l'Italienne Elisa Longo Borghini portera jeudi le maillot rouge de leader au général.

Les formations BikeExchange-Jayco, avec l'Américaine Kristen Faulkner, et FDJ-SUEZ-Futuroscope, avec la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig, complètent le podium, respectivement à 6 et 11 secondes. SD Worx, avec Lotte Kopecky, a pris la quatrième place à 23 secondes, devant les Movistar de la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, cinquièmes à 25 secondes. Jeudi, la 2e étape verra le peloton effectuer une boucle de 106,5 kilomètres autour de Colindres. Cinq cols, dont deux de première catégorie, viendront pimenter le parcours. Le sommet de la dernière bosse, longue de 3,1 km à 8% de déclivité moyenne, est placé à moins de 15 bornes de la ligne. En 2021, Lotte Kopecky s'était adjugée la victoire dans la 4e et dernière étape, décrochant par la même occasion le classement par points. Championne de Belgique et lauréate du Tour des Flandres cette saison, Kopecky (SD Worx) est l'une des deux Belges présentes au départ de la 8e édition de cette Vuelta féminin, en compagne de Valérie Demey (Liv Racing Xstra). Déjà lauréate du Tour d'Italie et du Tour de France cette année, la Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Movistar), tenante du titre en Espagne, pourrait réaliser un incroyable triplé. (Belga)