Zaporijjia: la Russie a demandé des "clarifications" à l'AIEA sur son rapport

La Russie a demandé des "clarifications" à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) sur son rapport sur la situation à la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine, a indiqué mercredi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.

"Il y a un besoin d'obtenir des clarifications supplémentaires, parce que le rapport contient un certain nombre de points d'interrogation (...) Nous avons demandé ces clarifications au directeur général de l'AIEA", a déclaré M. Lavrov à l'agence russe Interfax. Dans un rapport publié mardi après une visite d'inspection à la centrale de Zaporijjia, l'AIEA a réclamé la mise en place d'une "zone de sécurité" pour empêcher un accident nucléaire, jugeant la situation actuelle "intenable". Occupée depuis mars par les forces russes, cette centrale, la plus grande d'Europe, a plusieurs fois été bombardée ces dernières semaines. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de ces frappes. Mardi, l'ambassadeur russe à l'ONU avait notamment déploré que l'AIEA ne désigne pas les forces de Kiev comme étant celles qui bombardent la centrale de Zaporijjia. Pour sa part, la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a dénoncé mercredi des "pressions" de l'Occident sur l'AIEA. "Il est évident que l'Occident a tout le temps mis des pressions (sur l'AIEA, ndlr) et qu'il n'arrête pas de le faire", a-t-elle déclaré, citée par l'agence publique Ria-Novosti. Le directeur du géant russe du nucléaire Rosatom, Alexeï Likhatchev, a déclaré mercredi que Moscou ferait "de son mieux pour assurer le fonctionnement en toute sécurité de la centrale en contact exclusif avec l'AIEA". (Belga)