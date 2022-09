Challenger de Cassis: Joran Vliegen et Michael Geerts se hissent en demi-finale en double

Joran Vliegen et Michael Geerts se sont qualifiés pour les demi-finales du double du tournoi Challenger de Cassis, joué sur surface dure et doté de 45.730 euros, jeudi en France.

En quarts de finale, la paire belge s'est imposée 7-6 (7/4), 6-3 en 1h23 contre le Britannique Luke Johnson et le Tunisien Skander Mansour. Pour une place en finale, Vliegen et Geerts seront opposés au Roumain Victor Vlad Cornea et le Néo-Zélandais Artem Sitak qui forment la paire tête de série N.4 En simple, Michael Geerts (ATP 237) a été éliminé au premier tour sur la Côte d'Azur. Le N.3 belge, 27 ans, s'est incliné en deux manches face au Tchèque Tomas Machac (ATP 126/N.4) 6-2 et 6-3 après 1h27 de match. (Belga)