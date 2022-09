Conference League - Phase de groupes - 1re journée: les résultats

Résultats des matches de la première journée de la phase de groupes de l'Europa League disputés jeudi:Groupe A Fiorentina (Ita) - RFS (Let) 1-1 Buts: Fiorentina: Barak (56e) RFS: Ilic (74e) Hearts (Eco) - Istanbul Basaksehir (Tur) 0-4 Buts: Istanbul Basaksehir: Kaldirim (26e), Ndayishimiye (67e), Okaka (75e), Özcan (82e) Groupe B Anderlecht (Bel) - Silkeborg (Dan) 1-0 But: Anderlecht: Fabio Silva (81e sur pen.) West Ham (Ang) - Steaua Bucarest (Rou) 3-1 Buts: West Ham: Bowen (69e sur pen.), Emerson (74e), Antonio (90e) Steaua: Cordea (34e) Groupe C Villarreal (Esp) - Lech Poznan (Pol) 4-3 Buts: Villarreal: Chukwueze (32e), Baena (36e, 40e), Coquelin (89e) Lech Poznan: Skoras (2e), Ishak (47e sur pen., 62e). Austria Vienne (Aut) - Hapoel Beer-Sheva (Isr) 0-0 Groupe D Nice (Fra) - Cologne (All) 1-1 Buts: Nice: Delort (62e sur pen.) Cologne: Tigges (19e) Slovacko (Tch) - Partizan Belgrade (Ser) 3-3 Buts: Slovacko: Kalabiska (5e, 19e), Kozak (83e) Partizan Belgrade: Diabaté (47e, 53e), Gomes (62e) Groupe E Dnipro (Ukr) - AZ Alkmaar (P-B) 0-1 But: AZ Alkmaar: De Wit (63e) Vaduz (Lie) - Apollon Limassol (Chy) 0-0 Groupe F Molde (Nor) - La Gantoise (Bel) 0-0 Shamrock Rovers (Irl) - Djurgardens (Suè) 0-0 Groupe G Ballkani (Kos) - CFR Cluj (Rou) 1-1 Buts: Ballkani: Thaci (65e) CFR Cluj: Matias (90e+1) Sivasspor (Tur) - Slavia Prague (Tch) 1-1 Buts: Sivasspor: Sabia (27e) Slavia Prague: Olayinka (4e) Groupe H Bâle (Sui) - Pyunik (Arm) 3-1 Buts: Bâle: Males (23e), Burger (54e, 76e) Pynuik: Dashyan (27e) Slovan Bratislava (Slq) - Zalgiris (Lit) 0-0 (Belga)