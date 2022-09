Décès de la reine Elizabeth II - Elizabeth II, 'une monarque d'exception qui a profondément marqué l'histoire"

"Le Royaume-Uni perd une monarque d'exception qui a profondément marqué l'histoire", ont réagi jeudi soir le roi Philippe et la reine Mathilde à l'annonce du décès, à l'âge de 96 ans et après 70 ans de règne, de la reine Elizabeth II, la qualifiant de "personnalité hors du commun"."C'est avec une énorme tristesse que nous avons appris le décès de Sa Majesté la Reine Elisabeth II. C'était une personnalité hors du commun. Nous garderons toujours un souvenir ému de cette grande Dame qui tout au long de son règne a fait preuve de dignité, de courage et de dévouement", déclare le couple royal, selon une communication transmise par le Palais. "Chacune de nos rencontres restera à jamais gravée dans nos mémoires. Le Royaume-Uni perd une monarque d'exception qui a profondément marqué l'histoire", poursuivent Philippe et Mathilde, qui présentent leurs plus sincères condoléances à la famille royale et au peuple britannique. "Reposez en paix Majesté, auprès de votre bien-aimé époux", concluent le Roi et la Reine. (Belga)