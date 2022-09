Décès de la reine Elizabeth II - Le prince William et la princesse Kate obtiennent de nouveaux titres

Après le décès de la reine britannique Elizabeth II jeudi, son petit-fils, le prince William, et son épouse, la princesse Kate, recevront de nouveaux titres. Maintenant que l'ancien prince héritier Charles est le nouveau roi, le prince William devient, de facto, le nouvel héritier du trône.

En plus d'être duc de Cambridge, William est également devenu duc de Cornouailles, comte de Chester et duc de Rothesay. La princesse Kate hérite, elle, des versions féminines de ces mêmes titres. Le nom de leur compte Instagram a d'ailleurs déjà été changé en "Duc et Duchesse de Cornouailles et Cambridge". Le prince William pourrait aussi devenir prochainement prince de Galles. Un titre qui est traditionnellement un cadeau du monarque. Son père, Charles, était devenu prince de Galles à l'âge de neuf ans. (Belga)