Décès de la reine Elizabeth II - Les Saxe-Cobourg, tronc commun aux familles royales belge et britannique

Les monarchies belge et britannique partagent la même lignée d'origine, les Saxe-Cobourg. Léopold Ier, premier Roi des Belges, est en effet l'oncle de la reine Victoria qui avec plus de 63 années de règne a longtemps été la souveraine présentant la plus grande longévité avant d'être détrônée par Elizabeth II. La reine décédée jeudi est restée sur le trône britannique pendant plus de sept décennies.

Léopold de Saxe-Cobourg, futur Roi des Belges en 1831, avait huit frères et soeurs. Parmi celles-ci, Victoire, de quatre ans son aînée. En 1818, Victoire épouse, en secondes noces, le duc de Kent, Edward. Le couple a un seul enfant, Victoria, qui naît en 1819. Les liens avec la famille Saxe-Cobourg ne s'arrêtent d'ailleurs pas là puisque Victoria elle-même épousera en 1840 son cousin, Albert de Saxe-Cobourg. Trois ans auparavant, alors qu'elle n'a que 18 ans, elle monte sur le trône après le décès de son oncle Guillaume IV. Elle ne délaissera sa couronne qu'à sa mort en 1901. Quatre rois et une cinquantaine d'années plus tard, son arrière-arrière petite-fille, Elizabeth II, deviendra à son tour reine d'Angleterre, en 1952. C'est entre les deux règnes de ces inoxydables souveraines, en 1917 plus précisément, que la maison royale britannique opta pour un changement de nom, le patronyme Saxe-Cobourg Gotha ayant une consonance beaucoup trop germanique alors que la Première Guerre mondiale n'est pas encore terminée. C'est désormais le nom de Windsor qui sera attaché à la couronne britannique alors qu'en Belgique, le nom officiel de la monarchie reste de Saxe-Cobourg Gotha, auquel a récemment pu prétendre la princesse Delphine. (Belga)