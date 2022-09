Décès de la reine Elizabeth II - Plusieurs compétitions sportives suspendues en Grande-Bretagne

Plusieurs événements sportifs prévus vendredi et ce week-end ont été annulés en signe de respect suite au décès de la reine Elizabeth II, à laquelle plusieurs figures du monde sportif ont tenu à rendre hommage.

Les responsables des courses hippiques britanniques ont suspendu les compétitions après le décès de la monarque britannique, qui a manifesté une passion intense pour ce sport tout au long de sa vie. De même que la fédération écossaise de rugby, qui a décidé de suspendre toutes les compétitions domestiques prévues ce weekend, dont le match de préparation au Mondial de l'équipe féminine face à l'Espagne programmé dimanche. Avant cela, l'England and Wales Cricket Board (ECB) avait déclaré que le match de vendredi entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud n'aurait pas lieu. Le championnat PGA de Wentworth, près de Londres, a lui été suspendu jeudi soir lorsque la nouvelle du décès de la reine de 96 ans a été annoncée et il a ensuite été confirmé qu'il n'y aurait pas de compétition vendredi. En revanche, le match de football de Manchester United en Ligue Europa contre la Real Sociedad a bien eu lieu, mais une minute de silence a été observée avant le coup d'envoi et les joueurs ont porté des brassards noirs. La Premier League anglaise a déclaré qu'elle était "profondément attristée" par le décès de la reine, la fédération ajoutant qu'elle prendra une décision dès que possible concernant ses prochaines rencontres après avoir discuté avec le gouvernement britannique et le monde sportif. (Belga)