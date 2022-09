Des nouveautés à l'UMons pour sa rentrée académique le 12 septembre

De nouvelles formations, des nouveaux bâtiments et des inscriptions en progression constituent les grandes tendances qui marqueront la rentrée académique à l'Université de Mons (UMons) le 12 septembre, ont annoncé ses instances jeudi.

La courbe des inscriptions au sein de l'UMons suit celles des cinq dernières années. Le léger retard constaté dans les procédures administratives d'inscription durant la deuxième moitié du mois d'août est en train de se résorber. "Notre faculté d'Architecture et d'Urbanisme se distingue particulièrement en enregistrant actuellement son meilleur score depuis son intégration au sein de l'UMons", s'est réjoui le recteur de l'UMons, Philippe Dubois, soulignant par ailleurs que près de neuf étudiants sur dix sont hainuyers. L'université montoise compte actuellement plus de 11.000 étudiants, dont un bon millier sur son site de Charleroi. Elle entend continuer à investir dans l'amélioration et l'élargissement de ses infrastructures. Le bâtiment "Rosa Parks", ex-siège de la Générale de Banque à Mons, est opérationnel depuis le début de l'été et accueille plusieurs services, dont celui des inscriptions, les relations internationales, la formation continue, l'audiovisuel, la cellule administrative du pôle hainuyer, ainsi que des salles de cours. Un nouveau centre sera également érigé sur le site de la Plaine de Nimy pour héberger une plateforme universitaire d'appui au Centre des éco-technologies contemporaines et des nouveaux matériaux. L'année académique 2022-2023 verra le lancement de nouvelles formations sur les campus de Mons et de Charleroi. Quatre nouvelles filières seront proposées aux étudiants dès cette rentrée: un master en orthopédagogie clinique, ainsi que trois certificats universitaires en Numérique pour l'enseignement et la formation d'adultes, en "DATA4BIM" et en Intelligence artificielle dans le domaine de la santé et du médical. (Belga)