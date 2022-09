Europa League - Groupe D - 1re journée - Union Berlin-Union Saint-Gilloise: fiche technique

La fiche technique de la rencontre entre l'Union Berlin et l'Union Saint-Gilloise dans le cadre de la première journée du groupe D de l'Europa League, jeudi à Berlin:Europa League - Groupe D - 1re journée Au stade An der Alten Försterei, à Berlin (All) 1. FC Union Berlin (All) - Union Saint-Gilloise: 0-1 (mi-temps: 0-1) Arbitre: Serhiy Boiko (Ukr) But: Union Saint-Gilloise: Lynen (39e) Cartes jaunes: Union Berlin: Trimmel (51e), Schafer (90e) Union Saint-Gilloise: Lapoussin (79e) Carte rouge: Union Berlin: Michel (90e+5) Compositions: Union Berlin: Ronnow; Jaeckel, Doekhi (Leweling, 82e), Knoche; Giesselman, Haraguchi (Schafer, 60e), Khedira, Trimmel (cap./Ryerson, 69e); Becker, Haberer (Skarke, 69e); Behrens (Michel, 60e). Entraîneur: Urs Fischer (Sui) Union Saint-Gilloise: Moris; Van Der Heyden, Burgess, Kandouss; Lapoussin, José Rodrgiuez (Puertas, 69e), Teuma (cap.), Lynen, Nieuwkoop; Boniface (Eckert Ayensa, 83e), Vanzeir (Adingra, 75e). Entraîneur: Karel Geraerts (Belga)