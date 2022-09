Le ramassage des déchets suspendu place Liedts à Schaerbeek après une agression

Le ramassage des déchets est suspendu dans le quartier de la place Liedts à Schaerbeek, a indiqué jeudi soir l'échevine en charge de la Propreté, Deborah Lorenzino. Cette décision, prise par Bruxelles Propreté, intervient après l'agression physique de plusieurs éboueurs, la troisième au cours des 15 derniers jours.Deux agents de Bruxelles Propreté ont été victimes d'une agression au couteau, mardi à l'aube, dans le quartier de la place Liedts à Schaerbeek. "Ils ont été emmenés à l'hôpital, mais n'ont heureusement pas été grièvement blessés", a précisé l'échevine. Le 24 août, deux agents de Bruxelles Propreté avaient été frappés avec une pelle dans le même quartier et emmenés aux services des urgences. Une semaine plus tard, le 30 août, un éboueur a manqué de se faire agresser par une bande qui sortait d'un café. La commune de Schaerbeek et Bruxelles Propreté se sont concertés le 6 septembre en vue de trouver des solutions. Des propositions ont été faites et l'échevine dit désormais attendre la réponse de Bruxelles Propreté. "Des discussions ont eu lieu et nous examinons les propositions", a souligné le porte-parole de Bruxelles Propreté, Donald Leclaul. "En ce moment, nous ne pouvons cependant pas garantir la sécurité de nos travailleurs dans ce quartier", a-t-il conclu. (Belga)