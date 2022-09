Les Belges à l'étranger - La victoire de l'Union confirme que "le club a très bien travaillé", selon Anthony Moris

À l'issue de la victoire de l'Union Saint-Gilloise en Europa League face à l'Union Berlin jeudi soir, Anthony Moris a souligné la continuité dans le travail accompli la saison dernière à Saint-Gilles.

Avant toute chose, Anthony Moris reconnaît l'ampleur de l'événement pour le club bruxellois. "Après 58 ans, c'est quelque chose d'exceptionnel", a commenté l'international luxembourgeois au micro de la RTBF. "L'Europe nous connaît, mais je pense que l'Europe nous connaissait déjà", pour le portier qui estime que la saison dernière avait déjà placé l'Union sur la carte du football international. En effet, pour Anthony Moris, la victoire de jeudi soir est une preuve de la continuité et de la solidité du projet unioniste. "On prouve qu'on n'était peut-être pas un feu de paille, comme beaucoup l'ont pensé. On voit ici que le club a très bien travaillé", tant dans le mercato que pour poursuivre sur sa lancée positive. "C'est le juste retour des choses", a conclu Moris à l'issue de la première victoire de son club sur la scène européenne depuis novembre 1962. (Belga)