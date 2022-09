Neuf équipes WorldTour seront au départ

Neuf équipes WorldTour, la D1 du cyclisme international, seront au départ de la 19e édition de la Flèche de Gooik (1.1) dimanche 18 septembre, ont annoncé les organisateurs.

"Avec Quick Step-Alpha Vinyl, Lotto Soudal, Intermarché-Wanty Gobert, Israel-Premier Tech, BORA-hansgrohe, Cofidis, EF Education Easypost, Team BikeExchange-Jayco et Movistar, le plateau s'annonce plus fort que jamais", a dit Steven Christiaens, membre du comité d'organisation. Sur la liste provisoire des engagés figurent notamment les Belges Arnaud De Lie, Victor Campenaerts, Sep Vanmarcke et Jasper Philipsen, ainsi que le Norvégien Alexander Kristoff et les Néerlandais Dylan Groenewegen et Fabio Jakobsen, tenant du titre. "Movistar a remué ciel et terre pour figurer sur la ligne de départ. Nous sommes conscients que certaines équipes se battent pour leur survie en WorldTour. C'est pour ça qu'elles veulent disputer la course, qui est dès lors parfaitement placée au calendrier", a ajouté M. Christiaens. Au niveau du parcours, il s'agit d'une copie conforme de 2021. Le départ sera donné à Halle et l'arrivée sera jugée à Gooik, où huit tours d'un circuit local de 21,8 kilomètres sont au programme. La course, remportée l'année dernière par Jakobsen devant son compatriote Danny van Poppel et Jordi Meeus, sera diffusée pour la première fois sur Proximus TV. (Belga)