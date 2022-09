US Open - Alexander Blockx et Gilles-Arnaud Bailly se qualifient pour le 2e tour en double juniors

Alexander Blockx et Gilles-Arnaud Bailly se sont qualifiés pour le deuxième tour du double du tournoi juniors de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, mercredi à New York.Blockx et Bailly, qui forment la paire tête de série N.5 à Flushing Meadows, se sont imposés 6-4, 6-4 par la paire argentine composée de Juan Manuel La Serna et Lautaro Midon. Au deuxième tour, le duo belge affrontera l'Américain Leanid Boika associé au Russe Yaroslav Demin, éliminé par Bailly mercredi au 3e tour en simple. En simple, Blockx, 23e mondial, s'est lui qualifié mercredi pour le 3e tour en s'offrant l'Américain Nishesh Basavareddy, 8e mondial et tête de série N.4, avec une victoire en deux sets 6-2, 6-1. (Belga)