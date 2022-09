US Open - Sofia Costoulas éliminée au deuxième tour en double

Sofia Costoulas a été éliminée au deuxième tour du double juniors de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, jeudi à New York.

Associée à la Hongroise Luca Udvardy, avec qui elle forme la paire tête de série N.2, Costoulas s'est inclinée en deux sets 6-4, 7-6 (7/4) contre les Américaines Katherine Hui et Eleana Yu. La rencontre a duré 1 heure et 30 minutes En simple, la Villersoise, 2e mondiale chez les juniors et tête de série N.1, a été éliminée au troisième tour mercredi après sa défaite en trois sets 5-7, 6-4, 6-1 contre la Russe Mirra Andreeva, 18e mondiale chez les juniors et tête de série N.14. (Belga)