Cinq entreprises belges dans le top 100 des "meilleurs employeurs européens"

Cinq entreprises belges ont été retenues dans le classement des meilleurs employeurs d'Europe par l'institut Great Place To Work, lors d'une cérémonie à Venise, jeudi soir.La société informatique nivelloise Easi a décroché la 3e place dans la catégorie des entreprises comptant entre 50 et 499 employés. "L'année 2022 a sonné le retour massif de nos collaborateurs sur nos différents sites", déclare le CEO Jean-François Herremans dans un communiqué. "Depuis la levée des règles sanitaires, nous mettons encore plus l'accent sur l'organisation d'événements internes afin de partager l'ADN d'Easi avec les nouveaux employés qui nous ont rejoints ces derniers mois", illustre-t-il. Un peu plus bas, à la 19e place, on retrouve la société belge de solutions numériques Bewire, basée à Herentals (province d'Anvers). Troisième entreprise belge dans la catégorie des employeurs de moins de 500 travailleurs: Axxes, une société de consultance en technologies de l'information, présente à Anvers, Gand et Bruxelles. Les entreprises belges ont également été remarquées dans la catégorie des employeurs de plus de 500 collaborateurs. C'est le cas de la banque Van Breda (18e position de ce classement) et des magasins de chaussures Torfs (33e place). Torfs avait décroché la première place du classement dans cette catégorie en 2019. L'institut international Great Place To Work récompense les entreprises qui favorisent un cadre de travail basé sur la confiance et où les travailleurs sont fiers de leur emploi. L'organisme fournit des conseils et cherche à promouvoir les bonnes pratiques. (Belga)