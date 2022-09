Coronavirus - La campagne de vaccination automnale débute lundi à Bruxelles

La campagne de vaccination de cet automne concernant la deuxième injection de rappel du vaccin contre le Covid-19 débutera à Bruxelles le lundi 12 septembre.Cette deuxième injection de rappel n'est pas obligatoire, elle est cependant recommandée pour les groupes de personnes vulnérables parmi lesquelles se trouvent les personnes âgées ou celles ayant des comorbidités. Tous les citoyens de plus de 50 ans qui ont reçu une invitation pourront se faire vacciner sur rendez-vous à partir du 12 septembre. Toutes les personnes de plus de 18 ans qui le désirent pourront quant à elles bénéficier de la deuxième dose de rappel de vaccination sans rendez-vous à partir du 1er octobre. Des équipes mobiles et des points de vaccination locaux près des pharmacies seront chargés de ces doses de rappel. Les quatre centres de vaccination se situent à Forest, Molenbeek, Pacheco et Woluwé-Saint-Pierre. Les pharmaciens et pharmaciennes ont été responsables de la moitié des vaccins administrés dans la région bruxelloise lors des deux dernières semaines. Le vaccin utilisé pour la dose de rappel automnale sera la formule variante de Pfizer adaptée à Omicron BA.1. "C'est le meilleur moyen de protéger les gens des variantes qui circulent actuellement", a indiqué France Dammel, porte-parole de la Commission communautaire commune (Cocom). Le nombre d'infections à Bruxelles a légèrement augmenté pour atteindre 896 cas identifiés entre le 29 août et le 4 septembre. Le nombre hebdomadaire de tests est passé de 6.400 à 7.400. Quant au taux de positivité, il est tombé à 13,2% et se situe en dessous de la moyenne nationale. Le nombre de patients hospitalisés est passé de 109 à 137 mais pourrait réaugmenter selon France Dammel. ""Nous prévoyons un pic du nombre d'infections à la mi-octobre", a-t-elle déclaré. (Belga)