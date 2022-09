Coronavirus - La Flandre débutera lundi sa campagne automnale de vaccination contre le Covid-19

Tout comme à Bruxelles et en Wallonie, la campagne de vaccination automnale contre le coronavirus débutera lundi en Flandre. Environ 80 centres à travers le Nord du pays pourront administrer les milliers de vaccins Pfizer et Moderna, efficaces contre le variant omicron. Le port du masque est toujours obligatoire dans un centre de vaccination.

Ce booster automnal n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé pour les personnes dites à risque, à savoir les personnes immunodéprimées ou leurs cohabitants, les 65 ans et plus ou encore le personnel soignant. Ces groupes prioritaires recevront une invitation pour l'administration de cette nouvelle dose. Cependant, le reste de la population adulte flamande recevra également une invitation assez rapidement. Le but étant que tous ceux qui souhaitent se faire vacciner le soient d'ici la fin du mois d'octobre. "Le but de cette vaccination automnale est de renforcer la protection contre les conséquences graves liées au Covid-19 avant une recrudescence de l'épidémie attendue en hiver", explique l'agence flamande en charge des soins de santé (Agentschap Zorg en Gezondheid). Tout comme chez le médecin ou dans un hôpital, le port du masque est toujours obligatoire lorsque l'on se rend dans un centre de vaccination, rappelle Lien Thoelen, porte-parole de l'agence. La campagne de vaccination automnale débutera également lundi à Bruxelles et en Wallonie. (Belga)